Pendikspor Sinan Kaloğlu ile anlaştı.

Uğur Uçar’ın hafta başında Arca Çorum FK ile anlaşmasının ardından teknik direktör arayışına giren kırmızı beyazlı kulüp Sinan Kaloğlu ile anlaştı.

Bu sezon ortasında Amedspor’da göreve başlayan Sinan Kaloğlu geçtiğimiz hafta sonu Sakaryaspor ile iç sahada berabere kaldıkları maçın ardından karşılıklı görüşmeler sonunda ayrılık kararı verilmişti. Sinan Kaloğlu bir hafta içinde yeni takımı ile anlaştı.

Altay, Gençlerbirliği ve Kayserispor’da görev yaptıktan sonra bu sezon ortasında Amedspor ile anlaşan Sinan Kaloğlu dört ay süren bu görevinden ayrıldıktan bir hafta sonra Pendikspor ile anlaştı.

Kaloğlu’nun dün akşam oynanan Sakaryaspor maçında lisansı yetişmesi halinde sahada olması aksi takdirde ise tribünde olması bekleniyor.