Pentatlon’da Çorumlu sporcular ilk sekiz içine girerek milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandılar.

Ankara Eryaman TOHM’da yapılan Geleceğimiz Gelişim Yaşları Pentatlan Türkiye Şampiyonasında ilimizden Çorum Eforspor ve Çorum Gençlikspor kulübü sporcuları katıldılar.

Katıldıkları yarışmalar sonunda takımlar sıralamasında ilk sekiz içinde yer alarak milli takımada mücadele etmek içinr seçmelere katılmaya hak kazandılar.

Modern Pentatlon sporcuları 11 Ekim’de Alanya’da yapılacak olan milli takım seçmelerinde mücadele edecekler. Bu milli takım seçmelerinde ilk on içerisinde yer almaları halinde ise ülkemizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazanacaklar.

Elde ettikleri dereceler ile milli takım seçmelerine katılmaya hak kazanan Çorum Eforspor ktulübünden Rüzgar Arif Bahçacı ve Miraç Demiral ile kulüp antrenörleri ile sporcu velilerine teşekkür eden kulüp yönetimi ayrıca her zaman yanlarında olan Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğluna teşekkür edildi.