Kapalı semt pazarlarında çadır uygulamasını sona ermek için çalışma başlatan Çorum Belediyesi, ‘Çadırsız Pazar’ uygulamasını ilk olarak Perşembe Pazarı’nda hayata geçirdi.

Çorum’da üstü kapalı semt pazarlarında çadırlar kaldırılıyor. Açık pazarlarda ise tehlike arz eden eski tip çadırlar yeni tip çadırlarla değiştirilecek. Çadırsız Pazar uygulaması ilk olarak Buharaevler Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda başlatıldı.

Çorum Belediyesi tarafından, Perşembe Pazarı’nın çatı kısmında güneş alan bölümlerin tamamen kapatılması üzerine bugünden itibaren Perşembe pazarında çatı altında tezgâh açan esnaf çadır kurmadı. Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Cuma Pazarı’nda da çalışmaların tamamlanmasının ardından çatı altındaki kısımlarda çadır kurulumuna izin verilmeyecek. Öte yandan, üstü açık pazarlarda kullanılan çadırlar için de düzenleyeme gidildi. Buna göre, tehlike arz eden eski tip çadırların yerine yeni tip çadırların kullanılması sağlanacak.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Halkımıza güvenli alışveriş imkânı sunmak için semt pazarlarımıza yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.” denildi.