Ahlatcı Çorum FK ligin 25. hafta maçında yarın play-off yolundaki kritik maçta Bandırmaspor ile sahasında karşılaşacak.

Yeni Şehir Stadyumunda yarın saat 19’da başlayacak maçta play-off mücadelesi veren iki takımın zorlu mücadelesine sahne olacak.

Ligde 9 haftalık yenilmezlik serisi ile üst sıralara tutunan Çorum FK ardında dört maçlık galibiyet hasreti ile pla-off potası dışında kalmıştı.

Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Bodrumspor önünde zorlu bir mücadele sonunda 2-1 kazanarak üç puan hasretine son veren kırmızı siyahlı takım bu haftada evinde konuk edeceği Bandırmaspor maçını kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor.

Çorum FK’da sakatlığı devam eden Atakan Cangöz dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın Bandormaspor karşısına özellikle hücum bölgesinde nasıl tercih yapacağı merak konusu.

Konuk Bandırmaspor ise ligde son dört haftada iki mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği deplasmanında kazanarak kötü gidişe son verdi ve geçen haftada sahasında Ümraniyespor önünde geriden gelerek kazandı.

Son iki maçını kazanmanın verdiği moralle Çorum FK maçına çıkacak olan Bandırmaspor galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Grupta play-off mücadelesi veren iki takımın bu zorlu maçını Şanlıurfa bölgesi genç hakemi Ömer Faruk Gültekin yönetecek.