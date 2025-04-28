Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi son maçında Bolu Hedefspor kulübünü 119-43 yenerek grup dördüncüsü olarak play-oynamaya hak kazandı.

Cumartesi günü Bolu 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçta Çorum Belediyespor takımı rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun çıkardı.

İlk periyotu 27-10 önde tamamlayan temsilcimiz ikinci yarıda da farkı açmaya devam etti ve bu periyotu 27-7 galip tamamladı ve soyunma odasına 54-17 önde girdi.

Üçüncü periyotta iki takımda savunmayı unutup hücumu düşününce bu periyodu temsilcimiz 32-17 önde tamamladı ve son periyota 86-34 önde girdi.

Son periyotta rakibine adeta potayı göstermeyen Çorum Belediyespor erkek takımı bu periyotu da 33-9 maçı da 119-43 kazanarak grup dördüncüsü olarak play-off oynamaya hak kazandı.

Play-off rakibi Giresun Kerasusspor

Çorum Belediyespor play-offda IR-AY Giresun Kerasusspor ile eşleşti. Çorum Belediyespor ilk maç 3 Mayıs cumartesi günü saat 18.30’da Atatürk Spor Salonu’nda IR-AY Giresun Kerasusspor takımı önünde avantajı yakalamak için çıkacak.

İkinci maç 7 Mayıs çarşamba günü saat 18.30’da 19 Eylül Spor Salonunda oynanacak. Bu iki maçın sonunda rakibine üstünlük kuran 12 takım üst tura yükselecek.