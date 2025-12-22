Kulüplerarası U 14 Basketbol İl birinciliğinde şampiyon Çorum Belediyespor oldu.

Dört takımın mücadele ettiği ve çift devreli lig statüsünde oynanan maçlar sonunda U 14 Basketbol da Çorum Belediyespor takımı tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu.

Kerem Coşar, Yusuf Alp Eski, Mirsat Tutar, Zinnur Emir, Kıvanç Alkoç, Uğur Buğra Çınar, Mustafa Alacalı, Yunus Emre Sağır, Eymen Şahin, Sefa Öngel, Ahmet Kopan ve Kayra Kanci’li kadrosu ile Çorum Belediyespor takımı son maçında Çorum Yıldızları takımını 66-43 yenerek tüm maçlarını kazandı ve namağlup şampiyonluk kupasını kazandı.

Basketbol Yıldızları takımı Ömer Kayra Kaya, Yusuf Eymen Çenesiz, Ensar Şahin, Berkay Özdemir, Mert Özdemir, Y.Eymen Yılmaz, Deniz Uras Yalçın, Salih Efe Börekçi, Mirza Karaca, Çınar Avcı, Uğur Abukan ve Emre Aydın’lı kadrosu ile ikincilik kupasının sahibi oldu.

Gelişim Basketbol A takımı ise Yusuf Sağır, Yağız Demir, Yusuf Temel, Can Arıcılar, Emir Aygör, A.Alp Yıldız, Y.Emre Erol, Alp Eren, Kutay Dinder, Tuğra Kılınç ve Altuğ Karabıyık’lı kadrosu ile maçında Gelişim Basketbol B takımını 46-24 yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

İsmail Fuçular, Eren Tuncay, Bartu Dikmen, Emir Çetin, Berkay Akyol, Ali Eymen Çalışkan, Celil Gürsoy, Mahir Ezer, Yusuf Yıldırım, Cihangir Baran, Metin Tuna ve Burak Can’lı kadrosi ile Gelişim Basketbol B takımı ise dördüncülük kupasını aldı.