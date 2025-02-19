Kulüplü Yıldızlar Basketbol’da şampiyonluğu Çorum Basketbol Yıldızları takımı kazandı.

Üç kulübün mücadele ettiği il birinciliğinde iki Çorum takımı ile Aasya7dan bir takım mücadele etti.

Çorum Yıldızlarıspor Y. Mert, Sıraç, Bartu, Mustafa, Mert, Kemal, Emir, Ege, Asaf, Ö. Faruk, Eren ve Kayra’dan oluşan kadrosu ile mücadele ettiği il birinciliğinde ilk maçında Çorum Yıldızları takımı Amasya Gençlikspor önünde zorlanmada ve 80-28’lik derecesi ile galip gelerek iddiasını ortaya koydu.

İkinci maçta ise Çorum Belediyespor takımı Amasya Gençler 05 takımı önünde 61-38 yenerek ikinciliği garantiledi. Son maçta ise Çorum Yıldızları takımı birincilik ikincilik için karşılaştı.

Çorum Belediyespor Boğaçhan, Kuzey, Deniz, Kürşat Efe, Ziya Yiğit, Ahmet Eymen, Yağız, Erdi ve Selim’dan oluşan kadrosu ile rakibi önünde iyi mücadele etti ancak maçtan 77-56’lık skorla galip ayrılan Çorum Yıldızları şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Çorum Belediyespor takımı ikinci olurken Amasya Gençler 05spor kulübü Demir Kaan, Tunç, Yiğit, Poyraz, Çağan Eymen, Recep, Onur Alperen, Mustafa Akın, Haktan, Tuna, Ayberk Deniz ve M, Emin’li kadrosu ile üçüncülük kupasını aldı.

U 18’da il şampiyonu olan Basketbol Yıldızları takımı ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Antrenör Abdurrahman Türker şampiyon olan sporcularını gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti.

Türker, ilimizi temsil edecekleri bölge şampiyonasında en iyi performansı göstermek için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.