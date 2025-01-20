Çorum FK’da Ümraniyespor maçında protokol tribünü boş kaldı.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın hafta içi basın toplantısında yaptığı ve Türkiye’de büyük gündem oluşturan açıklamaların ardından kırmızı siyahlı takımın Ümraniyespor maçında protokol tribünü boş kaldı.

Kırmızı Siyahlı takımın tüm maçlarını izleyen Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Muhsin Dere ve Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile ikinci başkan Yılmaz Özkul maçı protokolde izleyen isimler oldular.