Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, doktorların e-imzalarının çalınarak ilaç yazılması olayına tepki gösterdi.

Son günlerde kamuoyuna da yansıyan ve gündeme gelen reçete çetesi iddialarını büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini dile getiren Erol Afacan, “Eczacılık mesleğinin onuruna ve etik değerlerine gölge düşüren bu tür olayların asla kabul edilemez olduğunun altını çiziyoruz. Bu bağlamda, Türk Eczacıları Birliğinin adı geçen eczanelerle ilgili gerekli inceleme ve yaptırımları vakit kaybetmeden hayata geçireceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Özellikle söz konusu vakalarda adı sıkça geçen pregabalin etken maddeli ilaçların, kötüye kullanım potansiyeli göz önüne alındığında, ivedilikle kırmızı reçete kapsamına alınması, hatta mümkünse ülkemizdeki ruhsatının iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu çağrımızı ilgili makamlara yineliyoruz” dedi.

Bununla birlikte, reçete düzenleme ve e-imza süreçlerinde güvenlik açıklarının kapatılması adına, en az çift faktörlü doğrulama sistemlerinin zorunlu hale getirilmesinin, ayrıca e-imza ile bağlantı kurulacak cihazlar için sınırlı sayıda eşleşme yöntemiyle çalışan bir altyapının hayata geçirilmesinin gerektiğini dile getiren Erol Afacan, “Böylece hem hekim güvenliği hem hasta güvenliği hem de mesleğimizin itibarı daha güçlü bir şekilde korunmuş olacaktır. Çorum Eczacı Odası olarak, mesleğini onuruyla, etik kurallar çerçevesinde ve halk sağlığını önceleyerek icra eden tüm meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Böylesi çirkin olaylara karşı sergilenen duyarlılık ve gösterilen duruş, eczacılık mesleğinin asıl değerini bir kez daha ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)