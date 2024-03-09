Saadet Partisi İl Kadın Kolları üyeleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Çorumlu kadınlara çiçek hediye ettiler.

Öte yandan Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Faruk Cıdık mesajında, “Şiddetin olmadığı ve emeğin karşılığının eksiksiz alındığı bir dünya temennisiyle; akıl, vicdan, şefkat ve sevgileri ile bulundukları her yeri güzelleştiren, daha yaşanabilir kılan, merhametin ve fedakârlığın timsâli tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.