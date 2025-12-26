Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı tarafından, İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz’a bir nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

İl Başkanı Şuayb Sarı’ya ziyarette, Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, İl Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Güher ve İl Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanı Recep Serbes de eşlik etti.

Sarı ve beraberindekiler, Ağustos ayında Çorum’a atanan J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz’a “hayırlı olsun” dileklerini iletirken, Jandarma Teşkilâtı’nın başarılı ve özverili çalışmalarından ötürü de teşekkür ettiler.

Özellikle uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele konusuna değinen Saadet Partisi İl Başkanı Sarı, “Jandarma ve Emniyet kolluklarımızın bu alandaki çabalarını çok önemsiyoruz. Uyuşturucuyla mücadelenin, sadece sivrisinek avından ibaret kalmaması ve evlâtlarımıza sağlıklı ve güvenli bir gelecek sağlamak adına bu bataklığın tamamen kurutulması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle bu alandaki özverili çalışmalarından dolayı tüm Jandarma mensuplarımıza teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyoruz.” şeklinde konuştu.