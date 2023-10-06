Mecitözü'nün Körücek Köyü’nden, uzun yıllar Almanya’da yaşayan Sadık Başaran vefat etti.
‘Şehrin coğrafyasını bilmezsek bir gece çizmeleri giyip sel felaketlerine koşmak zorunda kalabiliriz’
Merhum Haydar Ali Başaran ve Sabire Başaran’ın oğlu, Ali Ekber, Gülseren ve Gülderen’in babaları Sadık Başaran hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi 6 Ekim Cuma günü saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Körücek Köyünde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.