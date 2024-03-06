İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenlere yönelik “Sağlıklı Beslenme ve Obezite” konulu eğitim programı düzenlendi.

Eğitimde öğrencilere obezite hakkında bilgi verilirken, konu ile ilgili eğlendirici ve öğretici videolar izletildi.

Katılımcıların soruları cevaplandı “obezite ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Ardından okul bahçesinde öğretmen ve öğrencilerle yürüyüş gerçekleştirildi ve obezite ile ilgili döviz ve pankart açılarak farkındalık oluşturuldu.

Etkinlik öğrencilere “Sağlık ve Çocuk” dergisi dağıtılması ile sona erdi.