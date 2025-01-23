Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı bilardoda il birincisi olan sendika üyesini tebrik etti.

Çorum Bilardo İl Temsilciliği tarafından 12-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 3 bant bilardo turnuvasında Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Yakınları ve Gazi Destek Biriminde çalışan Sağlık-Sen üyesi Ali Misket’in şampiyon olduğunu belirten Ahmet Saatcı, “3 bant bilardo turnuvasında üstün performans göstererek sendikamızın değerli üyesinin şampiyon olması bizleri onurlandırmıştır. Bu büyük başarı, azmin, disiplinin ve kararlılığın bir yansımasıdır. Kendisini bu büyük başarısından dolayı sendikamız adına yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Sendikamız üyelerinin her alanda gösterdiği başarılarla gurur duymaya devam edeceğiz” dedi.

Ali Misket’e başarılarını devamını dileyen Saatcı, "Sendikamız, üyelerimizin sadece çalışma hayatında değil, sosyal ve sportif alanlarda da başarılarını desteklemeye devam edecektir. Üyelerimizin başarısı noktasında sendika olarak üzerimize düşen her konuda bu güne kadar destek olduğumuz gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Üyelerimizin başarısı bizim gururumuzdur” ifadelerini kullandı.

Ahmet Saatcı, başarısından dolayı Ali Misket’e hediye takdim etti.