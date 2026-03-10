Vali Ali Çalgan, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi'nde öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Öğrenciler ve öğretmenler ile aynı sofrada buluşan Vali Çalgan, öğrencilere eğitim hayatlarında azimle çalışmaları, hedeflerinden asla vazgeçmemeleri, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak geleceğe umutla bakmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Yerli ve milli ‘kirve’ Çorum topraklarında
Yerli ve milli ‘kirve’ Çorum topraklarında
İçeriği Görüntüle

Ayrıca gençlerin ailelerine ve ülkemize hizmet etme bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini ifade ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Program kapsamında öğretmenlerle de sohbet eden Çalgan, okulun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

bir veya daha fazla kişi ve yazı görseli olabilir

Muhabir: Çorum Hakimiyet