Vali Ali Çalgan, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi'nde öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Öğrenciler ve öğretmenler ile aynı sofrada buluşan Vali Çalgan, öğrencilere eğitim hayatlarında azimle çalışmaları, hedeflerinden asla vazgeçmemeleri, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak geleceğe umutla bakmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Ayrıca gençlerin ailelerine ve ülkemize hizmet etme bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini ifade ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Program kapsamında öğretmenlerle de sohbet eden Çalgan, okulun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.