Çorum tarihinde hayal bile edemediği Süper Lig hedefi ile kurulan kadro ile 1. ligde mücadele eden Arca Çorum FK şehirden yeni beklenen manevi desteği bulamıyor.

Kırmızı Siyahlı takımın evinde oynadığı son maçta Sakaryaspor karşılaşmasını misafir tribün ile birlikte toplam 3928 biletli taraftar izledi.

Pazar günü oynanan maçta VİP A, B. C ve D tribünlerinin toplam kapasitesi 1722 kişi olmasına karşın maça giriş yapan taraftar sayısı 433 kişi oldu.

Protokol tribününde 117 kişilik kontenjana rağmen giriş yapan sayı sadece 12 kişi oldu. Misafir tribünde ise 258 Sakaryaspor taraftarı maça giriş yaptı.

Kuzey ve Güney Kale arkası tribünlerine giriş yapan biletli taraftar sayısı 873 kişi olurken Maraton tribününde 2106 taraftar stada giriş yaptı.

Batı Kapalı Solda 50 Batı Kapalı Sağda ise 10 biletli taraftar maça geldi.

Localarda maç izlemeye gelen taraftar sayısı ise 185 kişi oldu.

Kırmızı Siyahlı kulüp şehri Süper Lig hedefine ulaştırmak için ekonomik olarak büyük bütçeler harcamadan çekinmiyor birde buna karşın bilet fiyatlarını 5 lira gibi sadece pasolig ücretine satılmasına karşın gelen taraftar sayısı bu şehrin bırakın Süper Ligi 1. ligi bile haketmediğinin göstergesi.

Yönetim şehri Süper Lige taşımak için elinden gelen mücadelesi ve desteği veriyor ancak şehirden beklenen destek çok uzak.

Bu noktada Çorumlular Süper Lig hedefine ulaşmak için sadece eleştirmek yerine takımına maddi talip zaten yok manevi destekte bulunması ve 15 günde bir maça gelerek takıma sahip çıkması gerekiyor.