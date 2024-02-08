Futbol Federasyonu Trendyol 1. liginde 23. hafta programını açıkladı.

Buna göre Ahlatcı Çorum FK Sakaryaspor ile 18 Şubat pazar günü saat 16’da karşılaşacak.

Federasyon’dan yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası maçları devam etmesi nedeni ile Süper Lig ve 1. ligde sadece bir haftalık yeni maç programı açıklandı.

Buna göre Trendyol 1. ligde 16-19 Şubat tarihlerinde oynanacak 23. hafta programına göre Ahlatcı Çorum FK Sakaryaspor ile 18 Şubat pazar günü saat 16’da Yeni Sakarya Atatürk Stad’ında karşılaşacaklar.

Göztepe-Manisa maçı cuma akşamı, Tuzlaspor-Boluspor, Giresunspor- Keçiörengücü ve Kocaelispor- Şanlıurfaspor maçları cumartesi günü.

Erzurumspor- Adanaspor, Bodrum FK- Altay, Ümraniyespor- Eyüpspor maçları pazar günü haftanın son maçı ise pazartesi günü Gençlerbirliği ile Bandırmaspor takımları karşılaşacaklar.