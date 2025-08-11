Sakaryaspor’da Emrah Başsan vergi ödemesi istenince kamptan ayrıldı. Yeşil Siyahlılar’ın 15 Milyon TL bedelli anlaştığı Emrah Başsan’a lisanslar çıkarıldığı Cuma akşamı mali işlerden sorumlu başkan vekili Rahmi Şengül tarafından vergileri oyuncunun kendisinin ödemesini ve yeni bir sözleşme imzalanmasını isteyince, Başsan ve menajeri transfer komitesi ile bu şekilde anlaşmadıklarını belirterek yeni bir sözleşme imzalamayı kabul etmedi.

Kendisine son gece bu şekilde bir teklif yapılmasına tepki gösteren Emrah’ın bu gece itibari ile takım arkadaşları ile vedalaşarak kamptan ayrıldığı öğrenildi