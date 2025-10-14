İki sezon Arca Çorum FK forması giyen Salih Zafer Kurşunlu liglerdeki 500. maçına çıktı.

1988 Antalya doğumlu Salih Zafer Kurşunlu 2006 yılında Antalyaspor’da profesyonim olduktan sonra Ispartaspor, Çankırıspor, Tavşanlı Linyitspor, Batman Petrolspor, Manavgaspor, Gümüşhanespor, Telekomspor, Sincan Belediye Ankaraspor, Manisa FK takımlarında forma giydikten sonra 2020-21 sezonunda Çorum FK’ya transfer oldu ve iki yıl kırmızı siyahlı formayı giydikten sonra Iğdır FK, Muşspor ve Silifke Belediyespor takımlarında forma giydikten sonra bu sezon başında amatöre dönerek Bölgesel Amatör Ligde Manavgat Belediyespor’a transfer oldu.

Ligin ilk maçında sahasında Kumluca Belediyespor ile karşılaşan Manavgat Belediyespor Başkan vekili Mehmet Çiçek tarafından 500. lig maçına çıkması anısına kendisine forma hediye edildi.

Manavgat Belediyespor rakibini 3-1 yendi. Manavgat takımında Çorumlu futbolcu Burak Senes de forma giyiyor.