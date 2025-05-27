Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu’nda düzenlenen ‘TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı’ büyük ilgi gördü.

Okul öğrencilerinin özverili çalışmaları ve bilimsel meraklarının somut çıktılarıyla göz dolduran fuarda 20 proje sergilendi.

Öğrenciler, danışman öğretmenleri eşliğinde aylar süren çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturdu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAĞLAR ZİYARET ETTİ

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, tüm projeleri tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Bilim fuarında; fen bilimlerinden sosyal bilimlere, teknolojiden kültürel mirasa uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan projeler yer aldı.

Ziyaretçiler, öğrencilerin sunduğu yenilikçi çözüm önerilerini ilgiyle dinledi. Fuar aynı zamanda öğrencilerin sunum ve iletişim becerilerini geliştirmeleri için de önemli bir fırsat sundu.

BACI: ‘ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN DEĞERLİ BİR FIRSAT’

Okul Müdürü Mustafa Bacı, konuşmasında şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin bilimsel düşünebilme becerilerini geliştirmeyi ve onları araştırmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. TÜBİTAK’ın bu değerli desteğiyle gerçekleştirdiğimiz fuar, öğrencilerimizin potansiyelini ortaya koyma açısından çok değerli bir fırsattı. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz.”