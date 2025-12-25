Hentbol Klasman Gözlemcisi Sami Öncel’e Kadınlar 1. ligi maçında görev.

Kadınlar Hentbol 1. liginde 28 Aralık pazar günü Sivas Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda saat 12’de oynanacak Sivas Belediyespor ile Kastamonu Dinamikspor takımları arasındaki maçı Kayseri bölgesi hakemleri Ahu Topcu ve Sonay Altun yönetecek. Maçta gözlemci olarak ise ilimizden Sami Öncel görev yapacak.

Ligde ilk altı hafta maçları sonunda Kastamonu Dimamikspor takımı 3 galibiyet üç mağlubiyet ile beşinci sırada yer alırken Sivas Belediyespor ise iki galibiyet dört mağlubiyet ile altıncı sırada bulunuyor.