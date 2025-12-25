Kadınlar Voleybol 2. liginde mücadele edecek Çorum Voleybol ve Osmancık Belediyespor’un maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Pazar günü saat 13’de Osmancık İlçe Spor Salonunda Osmancık Belediyespor ile Hopa Belediyespor arasındaki maçı Can Acar yönetecek maçta yardımcı hakem olarak ise Ayşegül İnce görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Hasan Öztürk.

Pazar günü Atatürk Spor Salonunda saat 15’de başlayacak Çorum Voleybol ile grup lideri Samsunspor arasındaki maçta ise Hasan Olgun baş hakem olarak görev yaparken Eyüp Burak Cerit ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Maçın gözlemcisi ise Mahmut Uysal