Çorum Sultanları ligin beşinci hafta maçında üç temsilcimizde evlerinde galibiyet arayacaklar.

Ligde üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet alan Çorum Arenespor dördüncü hafta maçında yarın saat 15’de Atatürk Spor Salonunda Hopa Belediyespor ile karşılaşacak.

Ligde üç maçta topladığı 6 puanla dördüncü sırada yer alan Çorum Arenaspor üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan Hopa Belediyespor önünde galip gelerek üst sıralarda kendine yer bulmak istiyor. Bu maçı Hasan Olgun yönetecek yardımcılığını ise Hüseyin Kamber yapacak. Maçın gözlemcisi ise Mahmet Uysal,

Gruptaki diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise yarın saat 15’de Bayburt Gençlik Merkezi takımını ilçe spor salonunda konuk edecek. Temsilcimiz üç maçta üç puanla sekizince sırada yer alırken konuk Bayburt takımının ise üç maçta henüz puanı bulunmuyor. Maçın baş hakemi Samsun’dan Muammer Bulut yardımcılığını ise ilimizden Burak Karaca yapacak. Maçın gözlemcisi ise Hasan Öztürk,

Ligdeki diğer temsilcimiz Çorum Voleybol ise Süper Pool Fındıklı 1974 takımı ile yarın saat 13’de Atatürk Spor Salonunda karşılaşacak. Ligde dört maçta bir galibiyet ile sekizinci sırada bulunan temsilcimiz dört maçta henüz galibiyeti bulunmayan Fındıklı 1974 takımı önünde galibiyet arayacak.

Maçı Ömer Karabıdak yenetecek yardımcılığını ise Ali Osman Kaya yapacak. Maçta gözlemci ise Mahmut Uysal,