Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 3 Bant İl Birinciliği'nde şampiyonluk kupası Murat Yurt'un oldu.

13-17 Eylül tarihleri arasında Profesyonel Bilardo Salonu'nda gerçekleşen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 40 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği önce grup maçlarına sahne olurken, daha sonra çeyrek ve yarı final maçları oynandı. Çekişmeli geçen final maçının ardından şampiyonluk kupasının sahibi Murat Yurt olurken, Sinan Bolat ise ikinci oldu. Üçüncülük kupası İbrahim Ahıskalı ve Ali Misket ikilisinin oldu.

Turnuva sonunda açıklamalarda bulunan Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı " 2025 yılının il faaliyeti olan Çorum İl Birinciliği 3 Bant Şampiyonasına katılan sporcularımızı kutluyorum. Turnuvaya sağlıklı bir şekilde geçmesini sağlayan hakemlerimize, sporcularımıza, büyük özveri gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.