Cumartesi günü oynanan Çorum FK maçında yaşanan hakem ve VAR skandalına bugün bir yenisi daha eklendi.

Çorum FK maçında Var'ın karışmaması gereken pozisyona müdahale ederek, Çorum FK'nın maçı koparmasını engelleyerek Vanspor'a adeta hediye etmişti.

Bugün de Rizespor-Galatasaray karşılaşmasında maçın 60 dakikasında Rizespor'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ama pozisyon yaklaşık 10 dakika sonra milimetrik ofsayt ile ekranlara yansıtıldı.

Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, maç sonrası yaşananlara isyan etti.

VAR'a güvenmediğini belirten Uçar: "Tırnak ucu kadar ofsayt çizilen, 10-15 saniyede karar verilen ama ekrana yansıması 7-8 dakika süren bir pozisyon. Geçen sezon federasyon başkanımızın operasyon çektiğini teyit ettiği bir sistemde artık VAR sistemine güvenmiyorum." dedi