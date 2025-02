Çorum Özel Pınar Koleji, 2025 Okul Sporları Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldu.

Yapılan açıklamaya göre; Özel Pınar Koleji 2024 Liselere Giriş Sınavı Çorum Şampiyonluğu'nun ardından, 2025 Okul Sporları Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası’nda da zafer elde ederek önemli bir başarıya daha imza attı.

Okul öğrencileri Asude Şimşek, Aybüke Şimşek, Nehir Bolat ve Nazlı Şahin, antrenörleri Mesut Kuşgöz ile birlikte bu büyük başarıyı elde ederek okullarını gururlandırdı.

Sporcular, ülkemizi ve okulumuzu dünya şampiyonasında temsil etmek üzere büyük bir sorumluluk üstlendi.

Çorum Özel Pınar Koleji, MY Kolej ve Pınar Çözüm Kurs Merkezi Kurucusu Murat Yıldırım, sporcularını her zaman destekleyeceklerini belirterek, başarılarından dolayı tebrik etti. Yıldırım, “Sporcularımızın her zaman yanında olacağız ve onlara gerekli desteği vereceğiz.” dedi.