ARCA Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Bodrum FK yenilgisi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Çorum FK'nın ağır bir yara aldığını belirten Dere, "Büyük Çorum FK taraftarımız hazır. Hüseyin Hocamız takımın başında yeni ve elbette bir sistem kurup beklediğimiz oyunu ortaya koyacak" dedi.

Yönetimin kötü gidişata dur demek için tedbir aldığını ifade eden Dere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ancak sahada görmek istediğimiz şey bundan fazlası. Bireysel hataların maçın önüne geçmesi, kabul edilemez bir skorla mağlubiyeti doğuruyor. Şampiyonluk isteyen, Süper Lig için mücadele eden bir ruh ne yazık ki sahada yok.

Üst üste aldığımız puan kayıplarının telafisi hâlen mümkün. Oyuncularımız bir an evvel kendine gelmeli ve ilk günden beri sürdürdüğümüz "bu ligin en kaliteli takımı" iddiamızın içini doldurur bir oyun ortaya koymalılar.

Süper Lig, zor ama ulaşması imkansız olmayan bir hedef. Bugünlere nasıl geldiğimizi unutmamalı; mücadelemizi sürdürmeliyiz. Sürdüreceğiz."