Amatör futbolda sezonun sona eren ilk iki kategorisinde şampiyon olarak ilimizi temsil etmeye hak kazanan Vefaspor Antrenörü Buğra Erdoğan, şampiyonluğun kupanın havaya kaldırıldığı an olmadığını şampiyonluğun çoğu zaman asıl hikayenin görünmeyen yüzünde saklı olduğunu söyledi.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: ‘2025-2026 Amatör Futbol sezonunu U-14 ve U-16 liglerini Çorum'da şampiyon tamamlayıp ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandık.

Şampiyonluk, yalnızca bir kupanın havaya kaldırıldığı an değildir. Aylarca dökülen terin, pes etmemek için verilen mücadelenin, umudu kaybettiğin anda bile yeniden ayağa kalkmanın adıdır. Şampiyonluk, çoğu zaman görünmeyen yüzünde saklar asıl hikâyesini: Sessiz akşamlarda yapılan fazladan çalışmalar, yenilgilerden sonra kurulan hayaller, “bir gün olacak” diye fısıldayan inanç…

Her zafer, önce kalpte kazanılır. Çünkü şampiyon olmak, sadece rakipleri yenmek değildir; önce kendini yenebilmektir. Korkularını, yorgunluğunu, sınırlarını aşmaktır. Başarıya giden yol bazen uzun, bazen dikenli olabilir ama şampiyonlar o yolu koşarak değil, inanarak yürür’ dedi.