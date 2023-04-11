Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Tarsus maçında kesinlikle averaj gibi bir hesap yapmadıklarını sadece bugüne kadar olduğu gibi oynamak istediklerini çünki averaj gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Dört sarı kart cezalısı olduğu için maçı tribünden izleyen Teknik Direktör Tahsin Tam ‘Ligin ikinci yarısında genç bir kadro ile mücadele eden rakipleri önünde baskılı ve istekli bir oyun ortaya koyduk ve bu oyun anlayışımızdan kopmadan mücadele ettik. Farklı galip geldiğimiz için mutluyuz oyuncularımı tebrik ediyorum. Tarsus İdman Yurdu 100 yıllık tarihe sahip bir kulüp. Yaşadığı sıkıntılar üzücü, umarım birlikteliği sağlayarak eski günlerine dönmeyi bir anca başarırlar onlara bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.

Tribünleri dolduran taraftarlarımıza teşekkür ederim. Emin adımlarla gittiğimiz şampiyonluk yolunda tüm şehir kenetlenmeliyiz. Bir sonraki iç saha maçımızda tüm Çorum halkını bir tane boş koltuk kalmayacak şekilde maça bekliyoruz’ dedi.

Tahsin Tam’ın cezası nedeni ile maç sonu açıklamasına gelen Yardımcı Antrenör Coşkun Eminoğlu ise rakibin durumunun malum olduğunu ancak bu maça çıkarken kesinlikle atabileceğimiz kadar atalım diye bir düşünceleri olmadığını söyledi.

Çorum FK olarak rakipten bağımsız olarak kendi futbollarını oynamaya çalıştıklarını belirten Eminoğlu ‘Aynı plan ve ciddiyetle Tarsus maçına çıktık. Bizim işi averaja bırakmak gibi bir düşüncemiz yok. Şu anda avantaj bizde ve bunu sezon sonuna kadar koruyarak ipi göğüslemek istiyoruz. Yönetim olarak takım olarak bizim tek hedefimiz şampiyonluk. Bizi takip eden rakibimiz var ancak biz sadece kendi maçlarımıza odaklandık ve biz kazandığımız sürece ipi göğüsleyen biz olacağız ve buna inancımız tam’ dedi.