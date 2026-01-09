Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla şap ve brucella aşılama çalışmaları ilçe genelinde planlı şekilde devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar aşılanarak hastalıklara karşı koruma altına alınıyor. Yapılan aşılamalarla hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı güvence altına alınırken, ekonomik kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Teknik personel, aşılama işlemlerini titizlikle yürütürken yetiştiricilere hastalıklarla mücadele, koruyucu hekimlik ve biyogüvenlik konularında da bilgilendirme yapıyor.

Aşılama programlarının başarılı olması için yetiştiricilerin; hayvanlarını kayıt altına aldırmaları, aşılama takvimine uymaları, teknik personele gerekli kolaylığı sağlamaları

önem taşıyor.