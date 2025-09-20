Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretim sezonunun verimli ve sağlıklı geçmesi amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Müdürü Hasan Taş ve teknik personel eşliğinde Sarimbey köyünde çeşitli tarımsal alanlarda işletme ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında çiftçilere hem teknik destek verildi hem de ürünlerin gelişim süreçleri yerinde incelendi. Özellikle üreticilere yönelik yeni uygulamalar ve öneriler sahada anlatılarak birebir bilgilendirme yapıldı.

Domates Çeşit Demonstrasyonu

Ziyaretin önemli başlıklarından biri domates çeşitlerine yönelik yapılan demonstrasyon çalışmasıydı. Farklı domates türlerinin gelişim ve verim performansları gözlemlendi. Üreticilere, hastalıklara dayanıklılık, pazar taleplerine uygunluk ve doğru çeşit seçimi konularında bilgilendirme yapıldı.

Serada Asma Gelişimi ve Kontrolü

Seralarda yetiştirilen asmaların genel sağlık durumu da kontrol edildi. Zararlı ve hastalık risklerine karşı teknik öneriler sunularak, daha kaliteli ürün elde edilebilmesi adına dikkat edilmesi gereken noktalar çiftçilerle paylaşıldı.

İkinci Ekim Ayçiçeği Takibi

Bölgedeki ikinci ekim ayçiçeği tarlaları da incelendi. Bitkilerin gelişim süreci, verim beklentisi ve yetiştiricilik teknikleri üzerine değerlendirmeler yapılarak üreticilere yönlendirmelerde bulunuldu.

Sürdürülebilir Tarım İçin Sahadayız

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tarımsal üretimin her aşamasında çiftçilere rehberlik etmeye devam edileceği vurgulandı. Açıklamada, “Üretimde verimliliği artırmak, yeni teknikleri sahada üreticilerimizle buluşturmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.