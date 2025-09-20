Arca Çorum FK'nın, geçen sezonun ara transfer döneminde büyük umutlarla Bodrum FK'dan kadrosuna katıp 2028'e kadar sözleşme imzalattığı Can Efe Bozacı'nın sözleşmesini feshedildiği ortaya çıktı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arca Çorum FK formasıyla ligde sadece geçen sezonun son haftasında İstanbulspor'a karşı 81.dakikada Ferhat Yazgan'ın yerine oyuna girdi. Can Efe, Türkiye Kupası'nda ise Başakşehir maçında 90, Boluspor maçında 81 dakika süre aldı.

Bu sezon kadroda düşünülmeyen Can Efe'nin sözleşmesinin 10 Eylül'de feshedildiği ve genç oyuncunun 3.Lig ekibi Etimesgutspor'la 30 Haziran 2028'e kadar olmak üzere sözleşme imzaladığı belirtildi.