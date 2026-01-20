Arca Çorum FK iki günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Sarıyer maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı Siyahlı takım iki maçlık mağlubiyetin ardından geçtiğimiz hafta cuma akşamı evinde oynadığı Adana Demirspor karşısında futbol olarak moral bozsada maçtan 4-1’lik galibiyet ile ayrılarak üç puan hasretine son vermişti.

Ligde şampiyonluk umutlarını artırmak için mutlak bir galibiyet serisi yakalamak isteyen kırmızı siyahlı takım Adana Demirspor maçının ardından iki günlük izne çıkmıştı. Pazar günü Amedspor’u yenen Erzurumspor dün öğlen saatlerinde hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken Çorum FK iki günlük iznin ardından Sarıyer hazırlıklarına başladı.

Kırmızı Siyahlı takım haftanın ilk antrenmanı öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu futbolcularla bir toplantı yaparak Adana Demirspor maçının genel bir değerlendirmesini yaptı. Bu değerlendirmede ortaya konulan kötü futbol nedeni ile uyarılarda bulunan Eroğlu takım olarak hedefe gitmek için çok daha iyi şeyler yapmak zorunda olduklarını belirterek futbolculardan çok daha fazla ciddiyet istedi.

Tesis fitnes salonunda yapılan kuvvet ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra sahada yapılan dar alanda pas ve çabuk kuvvet hareketlerinin ardından yarı sahada taktik çalışma ile tamamlandı. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürecek.