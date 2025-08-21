Arca Çorum FK yarın akşam sahasında Sarıyer ile oynayacağı maçın taktik provasını dün Yeni Stadyumda yaptı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Çalışma öncesinde Sarıyer maçının oyun taktiği konusunda futbolcularla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Tahsin Tam mevkisel olarak futbolculara özel uyarılarda bulundu.

Daha sonra ısırma ile başlayan antrenman dar alanda oyunlar ile devam etti ve son bölümde ise taktik çalışmaya geçildi.

Teknik Direktör Tahsin Tam taktik çalışma sırasında Sarıyer maçı taktiğini uygulattı ve istedikleri olmadığı bölümde oyunu durdurarak yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi

. Çorum FK bugün yapacağı son antrenmanla Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.