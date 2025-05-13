Baraj maçında bugün Mimar Sinanspor ile karşılaşacak Alacagücüspor antrenörü Osman Seçgin hedeflerinin bu maçıda kazanarak şampiyonluklarına ilan etmek olduğunu söyledi.

Kulüp olarak iki yılda iki farklı ligde şampiyonluk kazanmak için çok çalıştıklarını ve yaşadıkları zorlukların üstesinden geldiklerini belirten Osman Seçgin ‘Bugün Mimar Sinanspor ile baraj maçı oynayacağız. Mimar Sinan iyi bir takım ve saygı duyduğum Hüseyin Eğer hocam var. Ben öncelikli maçın dostluk çerçevesinde geçmesini ve hakedenin kazanacağı bir maç olmasını diliyorum.

Kolay bir maç olmayacak iki takımda stres altında olacak. Zor olacak ancak bir takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Rakibin artı ve eksilerini biliyoruz onlara yönelik çalışmalarımızıda yaptık ve oyuncularımıza gerekli uyarılarda bulunduk takım olarak maça hazırız.

Bu zorlu maçta sakatlıkları bulunan Emre Korkmaz, Ahmet Uğurlu, Mehmet Şen ve Cuma Donar gibi dört önemli oyuncumuz var. Bu yüzden bazı değişikliklere gideceğiz. Şartlar ne olursa olsun sahaya 11 kişi çıkacağız ve forma giyen arkadaşlarımızda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Her iki takım içinde Çorum’a yakışır dostluk çerçevesinde bir maç diliyorum’ dedi.