Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, şehit eşleri ve annelerine yönelik olarak “Sanatla Yaşam ve Sanata Teşvik” teması kapsamında ahşap boyama ve resim yapma etkinlikleri düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinliklerde, şehitlerin emanetleri olan eşleri ve anneleri, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle bir araya geldi.

Ahşap boyama ve resim çalışmalarıyla katılımcıların hem el becerilerini geliştirmeleri hem de duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmeleri amaçlandı. Etkinlik süresince katılımcılar, keyifli ve verimli vakit geçirirken sosyal etkileşim ve dayanışma ortamı da güçlendirildi.

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi personelleri, şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, bu tür sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin devam edeceğini ifade ettiler.

