Ahlatcı Çorum FK’da dün akşam oynanan Adanaspor maçında Teknik Direktör Serkan Özbalta büyük bir revizyona gitti.

Geçen haftaki onbirden dört ismi yedek kulübesine çeken Özbalta dört yeni isme forma verdi.

Kırmızı Siyahlı takımın geçen sezondan buyana savunmasının iki kanadında forma giyen Kerem Kalafat ile Erkan Kaş Adanaspor maçında yedek kulübesinde maça başlarken sağ bekte yeni transfer Mehmet Tayfun Dingil sol bekte ise Atila Turan’a forma veren Teknik Direktör Serkan Özbalta orta sahada ise Atakan Akkaynak’ın yerine Burak Süleyman’ı forvette ise Thomas Verdeydt’in yerine Ahmethan Köse’ye ilk onbirde forma verdi.