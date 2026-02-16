Sivas 4 Eylül Spor Salonunda yapılan Okullar arası Liseli Gençler Kick Boks Türkiye Şampiyonasında bir altın bir gümüş madalya kazandılar.

11-15 Şubat tarinlerinde yapılan Türkiye Şampiyonasına Çorum Baharspor kulübünden çalışmalarını sürdüren üç sporcu mücadele etti.

65 kiloda Spor Lisesi öğrencisi Sıla Uşak tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazanırken aynı okuldan 70 kiloda Yağmur Odabaşı ise finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Antrenör Hasan Çalışkan sporcularını başarılarından dolayı tebrik etti.