Yalova’da yapılan Türkiye Budakaido Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Çorumlu sporcular bir altın iki gümüş ve bir bronz madalya kazandılar.

11-15 Şubat tarihleri arasında Yalova’da yapılan Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporculardan minik kızlar 30 kiloda Mehmet Akif Ersoyspor kulübünden Elif Naz Kara tüm rakiplerini yenerek yükseldiği final maçını da kazanarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Aynı kulüpten 25 kiloda Hümeyra Hayal Korkusuz final maçında rakibine yenilerek Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Çorum Albayrakspor kulübünden yıldız kızlarda Elif Ebrar Özçiftçi de final maçını kaybederek gümüş madalya kazanan sporcu oldu. Mehmet Akif Ersoyspor kulübünden Mehmet Efe Ardıç ise yıldız erkekler 30 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.



Wushu İl Temsilcisi ve antrenörü Bekir Bolat yaklaşık bir yıldır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda sporcularının elde ettiği başarıların son derece memnuniyet vericiolduğunu söyledi.

Bolat şampiyonaya katılmalarında desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Spor Şube Müdürü Gürsel Görbüz ve Halil Çöl ile kulüp temsilcilerine teşekkür etti.