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Ahlatcı Çorum FK'nın tecrübeli forveti Sinan Kurumuş, bugün sosyal medya hesabından imalı paylaşımda bulundu.

Sezon başında Tuzlaspor maçında çok az süre aldıktan sonra bir daha forma şansı bulamayan ve kadro dışı kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta Bandırmaspor maçı kadrosuna dahil edilen ama yine süre alamayan Sinan Kurumuş bugün sosyal medya hesabından; 'Benim kimseye hatır borcum yok. Kahveyi de sevmem zaten." şeklinde minibüs arkası yazısını paylaştı.

Sinan Kurumuş'un gönderisinde paylaştığı yazının kime mesaj olarak yolladığı merak edilirken, tecrübeli forvetin mesajı yolda giden minibüsün üzerine yazarak vermesi dikkat çekti.

İŞTE SİNAN'IN YAPTIĞI O PAYLAŞIM;