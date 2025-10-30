Türkiye İttifak Partisi Çorum İl Başkanlığı görevine Ahmet Anak atandı.

Uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatlarında çeşitli kademelerde görev yapan ve bir dönem milletvekili adayı olan Ahmet Anak, Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan ile yaptığı görüşmenin ardından il başkanlığı görevine getirildi.

Atamanın ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Anak, Türkiye İttifak Partisi’nin Çorum’da güçlü bir teşkilat yapısı kurarak, kente yeni bir siyasi soluk kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Parti Genel Başkanı Sinan Oğan ise Anak’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Türkiye İttifak Partisi’nin teşkilatlanma sürecinde Çorum’un önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.