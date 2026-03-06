İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve beraberindeki heyet, sağlık hizmetlerinin yerinde değerlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin mevcut durumunun incelenmesi amacıyla Osmancık Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Prof. Dr. Sinan Zehir, hastanenin çeşitli birimlerinde incelemelerde bulundu ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında poliklinikler, servisler ve hastanenin diğer hizmet birimleri ile hastanede görev yapan hekimler ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelinerek sahada yürütülen çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin etkin, erişilebilir ve kaliteli bir şekilde sunulmasına yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilirken, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik saha ziyaretleri ve değerlendirmelerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.