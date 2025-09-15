Arca Çorum FK taraftar gruplarından Siyah Duvar Çay Evi cumartesi günü düzenlenen bir törenle açıldı.

Askerlik Şubesi karşısındaki çay evinin açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu ile yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışın ardından misafirler ile Siyah Duvar taraftar grubu üyeleri kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıda tabiki en önemli gündem maddesi Çorum FK oldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu ile taraftarlar takımlarına olan inancını dile getirdiler.

Siyah Duvar taraftar grubu lideri Özgür Yalvaç taraftarlar arasındaki diyaloğu artırmak ve daha güzel işlere imza atmak için düzenledikleri çay ocağının açılışına katılan herkese teşekkür etti ve herkesin ortak paydasının Çorum FK olduğunu belirterek tüm taraftarlara takıma Süper Lig yolunda destek vermelerini istedi.

Özgür Yalvaç açılışlarına katılarak kendilerini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu'na teşekkür etti.