Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse, yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlara tepki gösterdi.

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin’de masum sivillere yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırılar karşısında dünyanın, uzun soluklu bir insani trajediye tanıklık ettiğini dile getiren Furkan Murat Köse, “Başta kadın, yaşlı ve çocuklar olmak üzere binlerce kişi İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi yaralanmış ve bir milyondan fazla kişi ise yerinden edilmiştir. Böyle bir tablo karşısında altı asır dünya da adaletin teminatı olmuş Filistin’in, Gazze’nin, Kudüs’ün, Doğu Türkistan’ın ve bütün mazlumların hamisi olmuş bizlere katil Siyonist rejimle ticaret yapmak yakışmaz” dedi.

“Milli Görüş olarak 55 seneden beri Amerika’dan dost olmaz sözümüzde ne kadar haklı olduğumuzu bu yaşanan soykırım, insanlık suçu, asrın vahşeti ve katliamı bir kez daha ortaya çıkmıştır” diyen Furkan Murat Köse, “Zulme en büyük desteği veren Amerika’nın incirlik üssünü ve İsrail’i korumak için topraklarımızda kurulan kürecik radar üssünü bir an evvel kapatılması gerekmektedir. Çocuk katili Siyonist rejimi korumak bize mi kaldı? Ayrıca Azerbaycan’dan gelen petrolün Ceyhan üzerinden İsrail’e sevkiyatının da acilen durdurulması gerekmektedir. Biz bu katil Siyonist rejime yakıt sağlayan bir ülke olamayız. Tüm Gazze şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum dualarımızın oradaki kardeşlerimiz için olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.