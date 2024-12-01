Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan 30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan; “Bugün 30 Kasım Dünya Şoförler günü; kimisi usulen kutlayıp geçecek, kimisi de şoförün de günümü varmış deyip tebessüm edecek.

Şoför, bilir misiniz ki bazen canımızı bazen malimizi emanet ettiğimiz, gecesi gündüzü de mesai mefhumu olmayan, insan hayatinin doğumdan ölüme her alanın da emeği olan depremde, pandemide afette her türlü felakette vatanı devleti milleti için hiçbir karşılık beklemeden mücadele edendir.

Şoför; Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “EN ASİL DUYGUNUN İNSANIDIR” ailesine bakmak devletine karşı sorumluluklarını yerine getirmek için gece gündüz kelle koltukta ekmek kavgası verip kazandığı her kuruşu sonuna kadar hak edip helal olan tüm meslektaşlarımın 30 Kasım Dünya Şoförler Gününü kutlarım.” dedi.