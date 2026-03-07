Yasa dışı olarak kullanılan ve “APP plaka” olarak bilinen kalın puntolu araç plakalarına yönelik cezaların artırılmasının ardından sürücüler plakalarını değiştirmek için şoförler odalarına akın etti.

Artan cezalar sonrası birçok şehirde olduğu gibi Çorum’da da plaka değiştirme işlemlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Yeni düzenleme kapsamında APP plaka kullanan araç sahiplerine ciddi para cezaları uygulanmaya başlanınca sürücüler standart plakaya geçmek için başvurularını hızlandırdı.

Çorum’da ise plaka işlemlerinin yalnızca bir personel tarafından yürütüldüğü belirtiliyor.

Aynı personelin hem kayıt işlemlerini yaptığı hem de plaka basımını gerçekleştirdiği ifade edilirken, bu durum işlemlerin yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Plaka değiştirmek için başvuran vatandaşlar ise yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirterek duruma isyan ettiler.

Vatandaşlar, işlemlerin daha hızlı yürütülebilmesi için şoförler odasında personel sayısının artırılmasını ve çözüm bulunmasını talep ediyor.