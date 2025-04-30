2. inci Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Gençlik Kupasına başrvurular başlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvaya bvşuurular 1-15 Mayıs tarinlerinde yapılacak ve turnuva 19 Mayıs’ta başlayıp 8 Temmuz’da oynanacak final maçı ile sona erecek.

Sokaklar Bizim Kupalar Bizim sloganı ile geçtiğimiz yıl başlayan turnuvada 2009-2011 arası doğumlu sporcular oynayabiyecek. Maçlar beş oyuncu sahada üç yedek olmak üzere sekiz oyuncu ile kalecisiz şekilde oynanacak. Maçlar 2x20 dakika üzerinden oynanacak.

İllerde yapılacak il birincikleri sonunda birinci olan takımlar bölge birinciliğinde gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar mücadele edecek. Çorum birincisi Karadeniz 1 gnrubu maçları Bartın’da oynanacak. Grupta Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun illerinin temsilcileri ile mücadele edecek. İl birinciliği maçları sonunda 25-30 Haziran’da bölgesel finaller yapılacak, bölge birincilerinin mücadele edeceği Türkiye finalleri ise 6-8 Temmuz tarihlerinde arasında oynanacak. Finaller ise İzmir’de oynanacak.