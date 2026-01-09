CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, ziyarette gazetemiz Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikleri günden bu yana üye sayılarında artış olduğunu belirten Dinçer Solmaz, “Önümüzdeki günlerde saha çalışmaları ile üye çalışmalarına yoğunluk vereceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in yürüttüğü siyaset, halkta karşılık buldu” dedi.

Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.