Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Genel Başkan Özgür Özel’in katılımı ile Zonguldak’ta gerçekleştirilen “Millet İradesine Çıkıyor” mitingine katıldı.

CHP’nin 72. Bölge mitingi, Zonguldak’ta yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak’ta Madenci Anıtı’nda düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ eyleminde vatandaşlara hitap etti.

Emeğin başkenti, emekçinin şehri Zonguldak’ta bir araya geldiklerini bildiren İl Başkanı Solmaz, “Karanlıklar aydınlığa dönene kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Miting öncesi il başkanları ile sohbet toplantısında bir araya gelen Solmaz, ayrıca miting sonrasında ise Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gökhan Zeybek, Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda kurultay öncesinde görüş alışverişinde bulunuldu.



