TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklifte 2026 yılı için en düşük emekli maaşı 20 bin lira olarak belirlendi.

Düzenleme hayata geçtiğinde, en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında zam yapılmış olacak. Artış, Türkiye genelinde 4 milyondan fazla emekliyi doğrudan ilgilendiriyor.

Yaklaşık 4,3 milyon emekliyi kapsayan artış için izlenecek süreç şöyle işleyecek: Kanun teklifi önce TBMM'ye sunulacak, ardından komisyonda görüşülecek. Daha sonra TBMM Genel Kurulu'na gelecek teklif, burada oylanacak. Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.